"Збір на вето і підпис-привид": як українці реагують мемами на закон про НАБУ та САП

Після голосування Верховної Ради за скандальний законопроєкт щодо діяльності НАБУ та САП, українці масово відреагували хвилею мемів, жартів і гіркого сарказму.

Поки правозахисники й експерти попереджають про ризики згортання незалежності антикорупційних органів, соцмережі вибухнули креативом. Реакцію соцмереж зібрав для вас 24 Канал.

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Що відомо про скандальний закон №12414?

22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12414 у другому читанні більшістю голосів (263 "за"). Закон спочатку стосувався покращення розслідування зникнення людей в зоні воєнних дій, однак у процесі засідання до нього додали правки, що суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП. Зокрема:

Керівник САП втрачає вплив: більше не вирішує про підслідність справи, а відучас стає номінальною фігурою.

більше не вирішує про підслідність справи, а відучас стає номінальною фігурою. Пряма підлеглість: НАБУ й САП за формальними ознаками перетворюються на інструмент Офісу Генпрокурора.

На що українці запускають новий збір?

Коли стало очевидно, що президент Володимир Зеленський не поспішає ветувати закон, користувачі X (Twitter) і Telegram-канали почали іронізувати, що "пора відкривати банку на збір на вето".

Підпис з'являвся і зникав: магія поза Гоґвортсом існує?

На сайті Верховної Ради кілька разів то з'являвся підпис президента, то зникав, викликавши шквал жартів. Люди у соцмережах жартували, що президент нібито не міг визначитися, чи підписувати йому законопроєкт. Зрештою, пізно ввечері, 22 липня, підпис таки з'явився.

Як пишуть звернення Зеленського?

Того вечора нічне звернення Володимира Зеленського викликало не менше подиву, ніж сам скандальний законопроєкт. Річ у тім, що саме звернення вийшло дуже пізно і українці почали жартувати, що його "дописував чат-бот GPT о 2 ночі".

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Українці припускають, як писалося звернення Зеленського / Фото із соцмереж



Дмитру Литвину було не легко / Фото із соцмереж

Зрештою звернення Зеленського таки вийшло, але у доволі пізній час. У ньому президент запевнив, що НАБУ і САП продовжать роботу без російських впливів, а справедливість і невідворотність покарання будуть забезпечені.

Авторитарному режиму бути?

Після заяв правозахисників про ризик посилення впливу влади на незалежні органи, українці знову звернулися до чорного гумору.



Українці проти будь-якого режиму / Фото із соцмереж

Важливо! Багато українців зізнаються, що шоковані подіями, і навіть звичні жарти звучать із гіркотою. Всі ми не просто втомилися, ми – емоційно виснажені.



Історія циклічна / Фото із соцмереж



Гірка правда / Фото із соцмереж