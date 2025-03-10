Схожий на голлівудського актора: ШІ показав, як би зараз виглядав Шевченко

У соцмережах набирає популярності відео, на якому ШІ пофантазував, як би виглядав Тарас Шевченко у наш час. Українці із захватом реагують на ці кадри, адже тепер ми маємо змогу побачити не лише серйозного та задумливого Кобзаря, але й усміхненого, стильного та сучасного.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @rainbowmusic_mark.

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Раніше, 9 березня у день народження Тараса Шевченка, ШІ вже показував, як би міг виглядати поет та письменник у молоді роки. Але тепер ми маємо змогу уявити, як виглядав би Шевченко у наш час у старшому віці.

Як ШІ бачить Шевченка

На оприлюднених кадрах ми бачимо зрілого поета із сучасною зачіскою та у класичному одязі. Доглянуті вуса та усміхнене обличчя створює зовсім інший образ від того, що ми звикли бачити у підручниках з літератури. На деяких світлинах Шевченко "позує" голомозим. Попри те, що це нетрадиційне бачення поета, він однаково має чудовий вигляд.

Як ШІ бачить Шевченка: дивіться відео

Як це працює? Цей процес створення образів використовує спеціальні програми, які вивчають багато зображень, відео та старих портретів, щоб зрозуміти, як виглядав поет. Після цього за допомогою нейромереж ШІ створює сучасні зображення та образи, які відповідають нашим уявленням про красу та стиль.

Реакція соцмереж

Думки користувачів мережі розділилися. Одним сподобався погляд ШІ на сучасного Шевченка. Вони писали:

"Я читала про те, що Шевченко був модником".

"Сподобався сучасний Шевченко".

"Я впевнена, що він обов'язково сам розмалював би декілька речей зі свого гардеробу".

Але були й ті, хто стверджував, що Шевченко на цих зображеннях втратив свій шарм: