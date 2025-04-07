З пасочкою та ковбаскою: ШІ "перемістив" персонажів серіалу "Друзі" в Україну
- Штучний інтелект переніс персонажів серіалу "Друзі" в атмосферу українського села, показуючи Джої у вишиванці та Моніку у традиційному костюмі.
- Відео швидко стало вірусним у мережі, отримавши багато позитивних коментарів і реакцій.
Штучний інтелект знову вражає фантазією – цього разу він "переніс" легендарних героїв серіалу "Друзі" в атмосферу традиційного українського села. На згенерованих фото можна побачити знайомі обличчя в абсолютно новому амплуа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @sunnybanny.ai.
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Персонажі серіалу "Друзі" в Україні
Завдяки старанням ШІ ми тепер можемо побачити, як персонаж Джої в українській вишиванці з апетитом куштує щойно спечену паску просто неба, на фоні квітучих дерев і старої хати.
Тим часом Моніка витягує з печі свіжоспечені паски. Вона також вдягнена у вишиту блузу та червону спідницю. Справжній образ української господині. Ці кадри дарують нам атмосферу справжнього українського Великодня!
ШІ "перемістив" персонажів серіалу "Друзі" в Україну: дивіться відео
Цікаво знати! Такі фото й відео зазвичай створюють за допомогою генеративного ШІ. Найпопулярнішим інструментом для цього є Midjourney, а також Runway ML. Вони використовують потужності нейромереж, що дозволяє створювати надзвичайно реалістичні зображення.
Реакція мережі
Як не дивно, відео швидко стало вірусним у мережі, зібравши купу позитивних коментарів та реакцій:
- "Одного разу під Нью-Йорком".
- "Це не Рос, а Ростислав вже".
- "Я б подивилась серію, де Джої малює писанки, а Чендлер готує домашню ковбасу".
- "Взагалі прикольна ідея".
- "Ще треба "Вечори на хуторі поблизу Голлівуду" зняти".
Раніше завдяки ШІ ми мали змогу уявити, як виглядали б Анджеліна Джолі та Бред Пітт у традиційних українських вбраннях, якби жили в Україні.