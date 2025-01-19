Фірмове волосся, дивні обійми та скандали: в які курйози потрапляв Дональд Трамп

Дональд Трамп, новообраний президент США, добре відомий не лише своїми політичними рішеннями, але й численними курйозами, які постійно супроводжували його протягом політичної кар'єри.

Про найкурйозніші події президентства Дональда Трампа – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Дивні стосунки" з Бараком Обамою

Під час виборчої кампанії 2016 року Дональд Трамп активно критикував попереднього президента США Барака Обаму, ставлячи під сумнів його політику і навіть громадянство. Але після виборів світ став свідком несподіваного "бромансу".

Політики зустрілися на похоронах Джиммі Картера. Там вони обмінялися теплими посмішками. Сам Трамп згодом сказав, що йому вдалося порозумітися з Обамою. Цей момент викликав масу жартів, а інтернет заповнили меми, де їх порівнювали з "найкращими друзями".

Як минули похорони Джиммі Картера: дивіться відео

Фірмове волосся Трампа

Світла шевелюра Трампа неодноразовов ставала темою жартів. Одного разу він навіть дозволив ведучому відомого американського шоу "The tonight show" Джиммі Феллону скуйовдити волосся просто в ефірі програми. Крім того, у мережі стало популярним відео, як президент США підіймається по трапу на літак, а вітер куйовдить його пишну шевелюру.



Волосся Трампа стало мемом / Фото із соцмереж

Обійми та поцілунки з Макроном

Лідер США вже давно відомий тим, що має манеру довго та інтенсивно потискати руку своєму співрозмовнику. Під час одного з візитів президента Франції Еммануеля Макрона до США Дональд Трамп дуже тепло його зустрічав.

ЗМІ зафіксували численні обійми та поцілунки лідерів двох країн. Також американський президент буквально здував пилинки з французького колеги та зізнався, що Макрон йому дуже подобається.



Трамп потискає руку Макрону / Фото АР

Образи у бік Кім Чен Ина

Ще у 2017 році президент США Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина "товстим коротуном" у своєму Twitter. Одночасно з цим він запропонував свою допомогу як посередника в конфліктах.

Трамп та коронавірус

На початку пандемії Трамп був спокійний: він неодноразово запевняв, що ситуація під контролем, а вірус зникне. Президент США оскандалився, коли запевняв, що вакцину винайдуть дуже скоро. Зокрема, обіцяв, що вона з'явиться до президентських виборів у жовтні 2020 року.