Про те, що Трамп знову виконав свій традиційний танець пише 24 Канал з посиланням на пост Andre Nuta в мережі Х.

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Святкування у Дональда Трампа перед інавгурацією

У США в понеділок, 20 січня, відбудеться інавгурація нового президента Дональда Трампа. Заходи до вступу Трампа на посаду почалися 18 січня. Вже зовсім скоро він офіційно набуде статусу 47-го президента США та розпочне виконання своїх обов'язків.

Святкування з нагоди нової посади перед інавгурацією пройшли в суботу в гольф-клубі. На свято були запрошені близько 500 людей. Саме там після переможного феєрверка Дональд Трамп виконав уже знайомі танцювальні рухи.

Дональд Трамп танцював під час свята в гольф-клубі: відео зі сторінки Andre Nuta в Х.

Чого чекати від церемонії інавгурації Трампа

Церемонія 20 січня пройде за безпрецедентних заходів безпеки, адже через свої численні скандальні заяви і суперечливий політичний стиль Трамп має немало ворогів.

До слова, у США вже тривають протести проти інавгурації Дональда Трампа. Тисячі людей виступають за права жінок, расову справедливість та інші ініціативи. Усього в Сполучених Штатах може відбутися близько 300 таких протестів.

Поміж тим американці вгадують, які слова Трамп казатиме у своїй промові. Усього люди поставили 3,3 мільйона доларів на різні слова, серед яких найпопулярнішим виявилося слово "Байден", а за ними "Америка перша", "середній клас" і "Бог".

Цікаво що Дональд Трамп у свої 78 років стане найстарішим новообраним президентом в історії США. Він планує підписати близько 100 указів, окресливши вектори своєї політики на наступні чотири роки.