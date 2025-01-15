Очікується, що основна частина церемонії проходитиме в центрі Вашингтона, поміж Капітолієм США, біля якого Трамп складатиме присягу, і Білим домом, куди він вирушить після, щоб слідкувати за парадом військових підрозділів та оркестрів, передає 24 Канал.

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Де можна буде подивитися інавгурацію

Присяга Дональда Трампа як президента США і Джей Ді Венса як віцепрезидента запланована на 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом).

Парад має розпочатися о 15:00 (22:00 за Києвом).

Транслювати інавгурацію Трампа будуть всі головні американські канали та офіційні ресурси. Отже, її можна буде переглянути:

на сайті Білого дому, на його каналах в YouTube і соціальній мережі X;

на телеканалах ABC, CBS, CNN, CSPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS, зокрема на їхніх сайтах та в YouTube-онлайнах;

на каналі 24 Каналу в You Tube;

у трансляції Голосу Америки з українським перекладом (відео буде доступне 20 січня)

Трансляція офіційної частини церемоній має розпочатися 20 січня об 11:00 (18:00 за Києвом).