Ожидается, что основная часть церемонии будет проходить в центре Вашингтона, между Капитолием США, возле которого Трамп будет принимать присягу, и Белым домом, куда он отправится после, чтобы следить за парадом военных подразделений и оркестров, передает 24 Канал.

Смотрите также Команды уже работают над деталями встречи, – Зеленский рассказал, чего ожидает от Трампа

Где можно будет посмотреть инаугурацию

Присяга Дональда Трампа в качестве президента США и Джей Ди Венса как вице-президента запланирована на 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву).

Парад должен начаться в 15:00 (22:00 по Киеву).

Транслировать инаугурацию Трампа будут все главные американские каналы и официальные ресурсы. Так что, ее можно будет посмотреть:

на сайте Белого дома, на его каналах в YouTube и социальной сети X;

на телеканалах ABC, CBS, CNN, CSPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS, в частности на их сайтах и в YouTube-онлайнах;

на канале 24 Канала в You Tube;

в трансляции Голоса Америки с украинским переводом (видео будет доступно 20 января)

Трансляция официальной части церемоний должна начаться 20 января в 11:00 (18:00 по Киеву).