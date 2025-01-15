Отметим, что выборы президента США состоялись в ноябре 2024 года. На них Трамп обошел Камалу Харрис. Впрочем, нужны были месяцы, чтобы республиканец официально смог стать главой страны, передает 24 Канал.

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Когда состоится инаугурация Трампа

Согласно американскому законодательству, День инаугурации происходит каждые четыре года 20 января (или 21 января, если 20 января приходится на воскресенье). Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Церемония состоится перед зданием Капитолия США в Вашингтоне и начнется около 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву).

По традиции сначала будет шествие к Капитолию, за которым последует присяга вице-президента Джей Ди Венса, присяга президента Трампа и его инаугурационная речь. После состоится почетный отъезд Джо Байдена и церемония вступления Трампа в должность.

Вступительную молитву произнесет архиепископ Нью-Йорка, кардинал Тимоти Долан.

Ранее исполнить национальный гимн перед инаугурацией предлагалось исполнить таким знаменитостям, как, например, Леди Гага.

Как пишет The Washington Post, в этот раз в торжествах примет участие ряд звезд.

Так, американская катри-певица исполнит трек America the Beautiful в сопровождении хора Вооруженных сил и Военно-морской академии США. Среди приглашенных звезд есть группа Village People, которая исполнит свой хит YMCA. Именно под эту песню Дональд Трамп неоднократно танцевал во время избирательной кампании.

Во время присяги будет петь кантри-музыкант Ли Гринвуд. А в конце программы, когда запустят фейерверки, оперный певец Кристофер Маккио исполнит государственный гимн Америки и композицию OAmerica.

К слову, во время церемонии должны были быть приспущены национальные флаги в связи с трауром по экс-президенту Джимми Картеру. Трамп уже выразил возмущение из-за этого обстоятельства. Ожидается, что флаги таки будут подняты.

Кто будет присутствовать на церемонии

Известно, что на инаугурации Трампа будут присутствовать президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

К слову, в 2021 году, когда Байден выграл у Трампа, последний не пришел на церемонию. Он стал первым президентом за более 150 лет, который пропустил присягу преемника.

Ожидается, что к мероприятию присоединятся президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Также будут присутствовать члены Конгресса, судьи Верховного суда, высокопоставленные военные, бывшие президенты и вице-президенты, а также обладатели Медали Почета.

Напомним, что ранее президент Зеленский заявил, что хотел бы присутствовать на инаугурации Трампа, но если его пригласят.