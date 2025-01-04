Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что это первый случай в истории США, когда во время инаугурации нового президента флаги будут приспущены.

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Почему во время инаугурации Трампа будут приспущены флаги во время инаугурации

Национальные флаги в США остаются приспущенными по распоряжению президента Джо Байдена в связи со смертью бывшего президента Джимми Картера 29 декабря, согласно традиции.

Траур продлится 30 дней, и это совпадает с датой инаугурации Дональда Трампа.

Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, стал самым долговечным президентом в истории США. Он умер 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил сожаление по поводу такого стечения обстоятельств.

Все демократы "возбуждены" от того, что наш замечательный американский флаг может быть приспущен во время моей инаугурации. Они думают, что это что-то замечательное и очень этому радуются, потому что на самом деле они не любят нашу страну и думают только о себе,

– возмущается Трамп.

Он отметил, что это может стать первым случаем, когда во время инаугурации нового президента флаги будут приспущены.

"Никто не хочет такого видеть, никто из американцев не будет рад по этому поводу. Посмотрим, как все сложится", – добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что решение о трауре не планируют пересматривать.