Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с Дональдом Туском в Польше.

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Что Зеленский думает о президентстве Трампа

Владимир Зеленский отметил, что США являются стратегическим партнером стабильности в мире. По словам президента, именно они – крупнейшие доноры Украины в борьбе за выживание против российской агрессии.

Мы ожидаем продолжения политики укрепления Украины после инаугурации. Наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Самое главное для нас – мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром,

– указал президент.

Зеленский отметил, что для мира Украине нужна уверенность, что Россия не вернется снова с войной.

К слову, советники Трампа признают, что заявления о скором завершении войны были предвыборной риторикой, а реальность конфликта значительно сложнее. Один из соратников Трампа заявил, что они рассматривают график в несколько месяцев, а это "минимальное время, необходимое для разработки реального плана".