На це уже поставили 3,3 мільйона доларів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на платформу Polymarket.

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Про що може говорити Трамп на інавгурації

Усі ці мільйони доларів американці поставили на різні слова, які Трамп може використати у своїй промові.

Підозрюють, що він згадуватиме США, нелегальну імміграцію, криптовалюту, свого попередника Джо Байдена, Ілона Маска, Камалу Гарріс тощо.

Так, станом на 15:10 18 січня за київським часом 88% американців ставлять на варіант "Байден".

Другий варіант, який набирає 83% – "Америка перша". Також 68% поставило на те, що Трамп говоритиме про середній клас, 62% – про Бога.

Всього у списку – 24 позиції. З усіх них найменше ставлять на варіант McDonald's – всього 6%. Також американці не вважають, що Трамп згадуватиме про 6 січня 2021 (спробу захопити Капітолій у США прихильниками Трампа), – всього 18%. Навряд чи новий президент говоритиме і про TikTok – у це вірять лише 12%.

Ставки американців, про що говорите Трамп / Скриншоти 24 Каналу

Нагадаємо, що місце проведення інавгурації Трампа раптово змінили. За словами самого політика, він переніс церемонію в Ротонду Капітолія через надзвичайно холодну погоду у Вашингтоні.