Очікувалося, що, як і належить за традицією, інавгурація Трампа відбудеться перед Капітолієм. Втім, сталися зміни. Про них розповів сам політик у своїй соцмережі Truth Social, передає 24 Канал.

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Трамп виголосить присягу не там, де планувалося

За словами республіканця, він переніс свою інавгурацію в Ротонду Капітолія. Причиною цьму стала надзвичайна холодна погода у Вашингтоні.

Трамп заявив, що не хоче наражати на ризик переохолодження своїх прихильників, учасників інавгурації та тих, хто забезпечуватиме її безпеку.

Згідно з прогнозом погоди, температура у Вашингтоні з урахуванням вітро-холодового індексу може досягти рекордно низької позначки. Я не хочу, щоб хтось постраждав чи отримав якісь травми,

– написав він.

Крім того, Трамп нагадав, що останнім президентом США, чия інавгурація відбулася в приміщенні, був Рональд Рейган. У 1985 року церемонію його вступу на посаду також було вирішено перенести через холодну погоду.

До слова, інавгурація Дональда Трампа планується як найдорожча в історії США. На неї зібрано 200 мільйонів доларів від приватних донорів.