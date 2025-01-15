У понеділок, 20 січня, відбудеться історичний день – інавгурація 47-ого президента США – Дональда Трампа. Республіканець вже висловив своє незадовлення тим, як проходитиме церемонія, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

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Чому інавгурація мала відбуватися зі спущеними прапорами

Національні прапори в США приспустили за розпорядженням Джо Байдена у зв'язку зі смертю експрезидента Джиммі Картера 29 грудня.

Траур триває 30 днів, і накладається на дату інавгурації Дональда Трампа.

Республіканець не приховував свого невдоволення. Він заявив, що демократи, мовляв, радіють, що прапори будуть приспущені під час його інавгурації. "Вони думають, що це щось чудове та дуже з цього тішаться, бо насправді вони не люблять нашу країну та думають лише про себе", – скаржився Трамп.

"Ніхто не хоче такого бачити, ніхто з американців не буде радий з цього приводу. Побачимо, як усе складеться", – додав він.

Республіканці планують піти против наказа Байдена

Стало відомо, що прихильники Трампа вирішили піти усупереч розпорядженню Байдена, який дав вказівку, аби у день інавгурації прапори були наполовину приспущені.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що прапори на Капітолії будуть підняті у повному складі під час інавгурації, а наступного дня їх приспустять наполовину.

Крім того, збільшилася кількість губернаторів-республіканців, які наказали підняти прапори на державних будівлях на повний флагшток в день інавгурації.