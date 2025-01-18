На это уже поставили 3,3 миллиона долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на платформу Polymarket.

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О чем может говорить Трамп на инаугурации

Все эти миллионы долларов американцы поставили на различные слова, которые Трамп может использовать в своей речи.

Подозревают, что он будет упоминать США, нелегальную иммиграцию, криптовалюту, своего предшественника Джо Байдена, Илона Маска, Камалу Харрис и тому подобное.

Так, по состоянию на 15:10 18 января по киевскому времени 88% американцев ставят на вариант "Байден".

Второй вариант, который набирает 83% – "Америка первая". Также 68% поставило на то, что Трамп будет говорить о среднем классе, 62% – о Боге.

Всего в списке – 24 позиции. Из всех них меньше всего ставят на вариант McDonald's – всего 6%. Также американцы не считают, что Трамп будет вспоминать о 6 января 2021 (попытка захватить Капитолий в США сторонниками Трампа), – всего 18%. Вряд ли новый президент будет говорить и о TikTok – в это верят лишь 12%.

Ставки американцев, о чем говорите Трамп / Скриншоты 24 Канала

Напомним, что место проведения инаугурации Трампа внезапно изменили. По словам самого политика, он перенес церемонию в Ротонду Капитолия из-за чрезвычайно холодной погоды в Вашингтоне.