Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У Вашингтоні починаються протести проти інавгурації Трампа

У США збираються нові протести проти інавгурації Трампа. Очікуються, що вони будуть набагато масштабніші, аніж у 2017 році. Так, у Вашингтоні вже зібралися тисячі людей. Їхній маршрут пролягав повз центр міста, Білий дім, меморіал Лінкольну та вздовж Національного торгового центру. До протестів також доєднався і рух за права жінок у США, однак їхні протести значно менші, порівняно з 2017 роком.

Загалом, протести проти інавгурації Трампа пройдуть по всій країні. Очікується, що їх буде близько 300, а участь у них візьме 50 тисяч американців. Водночас поліція вважає, що протестувальників буде вдвічі менше – близько 25 тисяч.

Протестувальники стверджують, що багато американців розчаровані, що новим президентом стане Дональд Трамп.

Нагадаємо, що про масштабні протести перед інавгурацією Трампа під назвою "Марш Людей" оголосили 8 листопада. За повідомленнями у ЗМІ, захід збере близько 50 тисяч осіб, які прагнуть привернути увагу до загрозливих, на їхню думку, аспектів політики новообраного президента. Учасники маршу виступатимуть на захист прав жінок, іммігрантів, представників ЛГБТ-спільноти, а також етнічних і релігійних меншин.