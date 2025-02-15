"Пошкодила булочку": жінка ледь не загриміла за ґрати за курйозний "злочин"

В Японії стався курйозний інцидент. 40-річна жінка ледь не потрапила за ґрати за "злочинне пошкодження" булочки в одній з крамниць.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що відомо про інцидент

Власник магазину звернувся до поліції, стверджуючи, що ця жінка неодноразово пошкоджувала булочки у його крамниці. Так сталося і цього разу. Жінка завітала до магазину, підійшла до вітрини з булочками і сильно натиснула на одну з них.

Хоча обгортка пакета була неушкодженою, поліція заявила, що одна з булочок була пошкоджена. Такий товар неможливо продати, тож продавець у магазині попросив жінку заплатити за нього 180 ієн (1,20 долара США). Жінка нібито відмовилася.

Після цього менеджер магазину кілометр йшов за жінкою, щоб затримати її. На місце події викликали поліцію, яка і заарештувала жінку.



На місце події прибула поліція / Фото Unsplash

Сама японка каже, що не завдавала булочці пошкоджень, а просто хотіла перевірити її твердість. Яке покарання чекає на жінку – наразі невідомо.

Хто має платити за булочку

Зауважимо, що у такому випадку жінку, швидше за все, зобов'яжуть заплатити компенсацію магазину. Адже якщо товар був пошкоджений через неправильне розташування на полиці, слизьку підлогу або інші фактори, які контролює магазин, відповідальність несе адміністрація. Натомість у нашому випадку пошкодження товару сталося саме з вини покупця, тож магазин має право вимагати компенсацію.