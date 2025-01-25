Вирішила зекономити: жінка "зіпсувала" своє волосся перед весіллям
- Австралійка Джордан Маллок вирішила заощадити на зачісці перед весіллям подруги, зробивши фарбування самостійно, але результат спочатку здався невдалим.
- Після використання фіолетового шампуню результат виявився кращим, ніж очікувалося, і відео з її експериментом стало вірусним у тіктоці, зібравши понад 47 мільйонів переглядів.
Австралійка Джордан Маллок пішла на експеримент з волоссям за 10 днів до весілля своєї подруги. Але згодом пошкодувала про це.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @jordanmalloch.
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Дівчина зізналася, що вирішила заощадити на перукарні й зробила зачіску самостійно вдома. Однак у процесі щось пішло не так. Її курйозне відео вже зібрало понад 47 мільйонів переглядів у тіктоці.
На оприлюднених кадрах дівчина показує, як хотіла пофарбувати волосся за допомогою саморобної шапочки. Знявши шапочку, на її голові було щось подібне на локшину. Це змусило її, а тепер і мільйони глядачів, посміятися.
Я бачила у тіктоці, як дівчина зробила собі мелірування – результат був напрочуд природним. Думала, що зможу повторити це, але помилилися. Зняла відео, щоб відправити другу, бо спочатку трохи злякалася. Збираюсь на весілля через 10 днів й ось так все зіпсувала,
– розповіла Меллок.
Жінка "зіпсувала" своє волосся перед весіллям: дивіться відео
Яким був результат після фарбування
Знявши шапочку і вимивши волосся фіолетовим шампунем, жінка побачила, що результат вийшов кращим, ніж вона очікувала.
Все було чудово, то був лише початковий шок. Друзі знають, що я постійно роблю такі речі, але сподівалась, що це побачить тільки кілька людей,
– пояснила Джордан.