Бельгія готова долучитися до міжнародної миротворчої місії в Україні після оголошення припинення вогню, заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево під час візиту до Одеси.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна". Бельгія готова взяти участь у міжнародній миротворчій місії в Україні, як тільки буде ухвалено рішення про припинення вогню.

Бельгія готова надати військову та гуманітарну допомогу Україні

Він уточнив, що після консультацій із урядом і міністром оборони визначать конкретний військовий внесок країни у миротворчу операцію, і наголосив, що країна готова "долучитися до таких сил, коли це буде необхідно".

Коли буде прийнято рішення про припинення вогню, ми готові взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом. Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати,

– сказав він.

26 серпня в Одесі, за інформацією Суспільного, відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Бенілюксу – Бельгії, Нідерландів і Люксембургу – та України. Сторони обговорили подальшу співпрацю у військовій та гуманітарній сферах.

Максим Прево підкреслив, що Бельгія вже надала Україні 20 мільйонів євро на гуманітарні ініціативи, зокрема Food from Ukraine та підтримку розмінування територій.

На військовому фронті зобов’язання Бельгії є довгостроковими та конкретними – один мільярд євро щороку до 2029 року, включно з військово-морською підтримкою, судном для пошуку мін, підводними дронами та участю у ключових міжнародних коаліціях від протиповітряної оборони до розмінування,

– додав міністр.

За його словами, Бельгія вже підготувала понад три тисячі українських солдатів, пілотів і техніків.

