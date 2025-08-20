У Москві зухвало заговорили про намір стати гарантом безпеки для України.Сергій Лавров наполягає на тому, що Росія та Китай мають бути ключовими державами, що забезпечать мирне врегулювання війни. При цьому він підкреслив, що будь-які переговори щодо України без участі Росії не матимуть успіху.

Таку заяву зробив очільник російського МЗС Сергій Лавров, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Актуально Хочуть контролювати Україну: в ISW детально "пройшлися" по заяві Лаврова про "захист людей"

Що сказав Лавров стосовно припинення війни в Україні?

Сергій Лавров цинічно оголосив про "готовність" Росії брати участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. За його словами, такі гарантії мають надаватися "на рівній основі" за участю ключових світових гравців, зокрема Китаю, США, Великобританії та Франції.

Всерйоз обговорювати гарантії безпеки без Росії – шлях в нікуди,

– зухвало зазначив Лавров.

Він також підкреслив, що Москва вважає себе та Китай ключовими учасниками будь-яких домовленостей щодо безпеки України.

Про що свідчать гучні заяви російського керівництва?