В Москве дерзко заговорили о намерении стать гарантом безопасности для Украины. Сергей Лавров настаивает на том, что Россия и Китай должны быть ключевыми государствами, которые обеспечат мирное урегулирование войны. При этом он подчеркнул, что любые переговоры по Украине без участия России не будут иметь успеха.

Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Актуально Хотят контролировать Украину: в ISW подробно "прошлись" по заявлению Лаврова о "защите людей"

Что сказал Лавров относительно прекращения войны в Украине?

Сергей Лавров цинично объявил о "готовности" России участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По его словам, такие гарантии должны предоставляться "на равной основе" с участием ключевых мировых игроков, в частности Китая, США, Великобритании и Франции.

Всерьез обсуждать гарантии безопасности без России – путь в никуда,

– дерзко отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что Москва считает себя и Китай ключевыми участниками любых договоренностей по безопасности Украины.

О чем свидетельствуют громкие заявления российского руководства?