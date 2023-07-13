"З нас роблять озброєного їжака": чому гарантії безпеки не замінять вступ до НАТО

Країни G7 погодили декларацію щодо зобов'язань допомагати Україні. "Велика сімка" домовилася забезпечити українську державу усім необхідним у війні з Росією та забезпечити Україну гарантіями безпеки. Та ці гарантії безпеки можуть стати реалістичною альтернативою щодо членства в НАТО.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Він зауважив, що це замінник, який запропонували Україні для того, щоби витягнути фактично негативну реакцію керівництва держави на результати саміту. І це, вважає політолог-міжнародник, підміна понять.

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Зброя замість гарантій

Україна мала три питання – озброєння до кінця війни, отримання гарантій після кінця війни до вступу в НАТО і вступ в Альянс. Перше питання щодо зброї – уже розв'язане.

Нам будуть давати її. Тому що з нас роблять їжака такого озброєного, адже нас лишили в сірій зоні між Росією та НАТО,

– наголосив Осипенко.

Україна вийшла начебто зі сфери впливу Росії й стала суб'єктною державою. Однак країна не вступила у сферу впливу Європейського Союзу.

"Нас не взяли під парасольку НАТО – під 5 статтю. Заміняють нам гарантії безпеки наданням великої кількості зброї для того, щоби вирівняти баланси", – зауважив політолог-міжнародник.

"Велика сімка" погодила принципи гарантій безпеки для України. Ця декларація буде основою для того, щоби підписати двосторонні гарантії. Українська держава сподівається, що ці гарантії можуть підписати вже наступного року.

При цьому у Росії цей баланс зменшують. Вона втрачає як військовий, так і економічний баланс через санкції. Водночас його підвищують в України. Для того, щоб їх вирівняти й забезпечити рівновагу сил. При цьому баланс інтересів залишиться.

Однак, буде та рівновага, яка протягом певного часу утримуватиме країну-агресорку від повторення війни. Принаймні, так вважають на Заході.

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Росія може довоювати

Якщо Україна залишиться в сірій зоні, це буде сигналом Москві, що українську державу лишили у сфері її впливу. Так Росія може повертатися й довоювати.

"Тобто, це додатковий мотив для Москви – перевоювати, зробивши роботу над помилками й забрати все-таки "своє", як вважає Москва. І це дуже погано для нас", – переконаний Осипенко.

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