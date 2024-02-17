Гарантії безпеки для України: які дві держави ЄС наступними підпишуть угоди з Києвом
Джерело:Європейська правда
Наша держава вже уклала три безпекові угоди з Британією, Німеччиною та Францією. Стало відомо, що найближчим часом подібні документи Київ підпише ще з двома своїми союзниками.
Країни Північної Європи теж прагнуть якомога швидше надати Україні безпекові зобов’язання. Про це заявила глава данського уряду Метте Фредріксен особисто Зеленському під час зустрічі у рамках Мюнхенської конференції.
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Данія бажає бути наступною
Фредріксен наголосила, що "нордичні країни" мають наступними підписати договори про гарантії безпеки з Україною.
Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі,
– сказала вона.
Крім того, політик нагадала, що Данія залишається одним із найважливіших постачальників для ЗСУ. Зокрема, Копенгаген першим зголосився надати Україні винищувачі F-16. І вже зараз Данія підготувала новий пакет озброєння для передачі Києву.
Нідерланди теж не пасуть задніх
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що двостороння безпекова угода між Україною і Нідерландами майже готова до підписання. Вона "перебуває" на фінальному етапі.
Також Рютте запевнив, що навіть за умови зміни уряду в країні, безпекові домовленості та постачання від Нідерландів збережуться, зокрема й обіцянка щодо F-16.Довідка: Нагадаємо, що у Нідерландах може змінитися уряд. На виборах, які відбулися восени 2023 року, перемогу здобула "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом, який проти надання Україні військової допомоги і за вихід Нідерландів з ЄС. Втім, йому не вдасться в уряді сформувати більшість. Наразі тривають перемовини про новий уряд в країні. Це може тривати місяцями. Так, після попередніх виборів 2021 року це зайняло рекордні 299 днів.
У Зеленського підтвердили підписання нових угод
За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, Данія та Нідерланди будуть двома наступними країнами, з якими Київ підпише угоди про гарантії безпеки.
Посадовець не назвав дати, коли це станеться, але запевнив, що "зовсім скоро".
Гарантії безпеки для України: чого вже вдалося досягти
- Першим двосторонню угоду з Києвом підписав Лондон. Це сталося під час візиту Ріші Сунака до Києва 12 січня. Договір діятиме 10 років до вступу України в НАТО, його можна продовжувати. Він передбачає взаємодію країн у сфері оборони і безпеки. Лондон надаватиме Києву розвіддані, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою тощо. Британія також зобов'язалася надати Україні військову допомогу у разі повторного наступу Росії.
- 16 лютого Зеленський спершу побував у Берліні, де разом із Шольцем підписав угоду про гарантії безпеки. У ній, зокрема, Німеччина пообіцяла надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.
- Того ж дня президент навідався до Парижу. Там він підписав таку саму угоду з Макроном. У 2024 році Україна отримає до 3 мільярдів євро додаткової допомоги. Які ще зобов'язання взяла на себе Франція, читайте тут.