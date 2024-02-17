Гарантії безпеки для України: які дві держави ЄС наступними підпишуть угоди з Києвом

Наша держава вже уклала три безпекові угоди з Британією, Німеччиною та Францією. Стало відомо, що найближчим часом подібні документи Київ підпише ще з двома своїми союзниками.

Країни Північної Європи теж прагнуть якомога швидше надати Україні безпекові зобов’язання. Про це заявила глава данського уряду Метте Фредріксен особисто Зеленському під час зустрічі у рамках Мюнхенської конференції.

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Данія бажає бути наступною

Фредріксен наголосила, що "нордичні країни" мають наступними підписати договори про гарантії безпеки з Україною.

Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі,

– сказала вона.

Крім того, політик нагадала, що Данія залишається одним із найважливіших постачальників для ЗСУ. Зокрема, Копенгаген першим зголосився надати Україні винищувачі F-16. І вже зараз Данія підготувала новий пакет озброєння для передачі Києву.

Нідерланди теж не пасуть задніх

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що двостороння безпекова угода між Україною і Нідерландами майже готова до підписання. Вона "перебуває" на фінальному етапі.

Також Рютте запевнив, що навіть за умови зміни уряду в країні, безпекові домовленості та постачання від Нідерландів збережуться, зокрема й обіцянка щодо F-16.

У Зеленського підтвердили підписання нових угод

: Нагадаємо, що у Нідерландах може змінитися уряд. На виборах, які відбулися восени 2023 року, перемогу здобула "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом, який проти надання Україні військової допомоги і за вихід Нідерландів з ЄС. Втім, йому не вдасться в уряді сформувати більшість. Наразі тривають перемовини про новий уряд в країні. Це може тривати місяцями. Так, після попередніх виборів 2021 року це зайняло рекордні 299 днів.

За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, Данія та Нідерланди будуть двома наступними країнами, з якими Київ підпише угоди про гарантії безпеки.

Посадовець не назвав дати, коли це станеться, але запевнив, що "зовсім скоро".

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