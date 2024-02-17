Гарантии безопасности для Украины: какие два государства ЕС следующими подпишут соглашения с Киевом
Источник:Европейская правда
Наше государство уже заключило три соглашения по безопасности с Британией, Германией и Францией. Стало известно, что в ближайшее время подобные документы Киев подпишет еще с двумя своими союзниками.
Страны Северной Европы тоже стремятся как можно скорее предоставить Украине обязательства по безопасности. Об этом заявила глава датского правительства Метте Фредриксен лично Зеленскому во время встречи в рамках Мюнхенской конференции.
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Дания желает быть следующей
Фредриксен отметила, что "нордические страны" должны следующими подписать договоры о гарантиях безопасности с Украиной.
Это хорошо, что часть крупных стран уже подписали с вами такие договоры, и мы должны быть следующими в очереди,
– сказала она.
Кроме того, политик напомнила, что Дания остается одним из важнейших поставщиков для ВСУ. В частности, Копенгаген первым согласился предоставить Украине истребители F-16. И уже сейчас Дания подготовила новый пакет вооружения для передачи Киеву.
Нидерланды тоже не отстают
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами почти готово к подписанию. Оно "находится" на финальном этапе.
Также Рютте заверил, что даже при условии смены правительства в стране, договоренности по безопасности и поставки от Нидерландов сохранятся, в том числе и обещание по F-16.Справка: Напомним, что в Нидерландах может смениться правительство. На выборах, которые состоялись осенью 2023 года, победу одержала "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом, который против предоставления Украине военной помощи и за выход Нидерландов из ЕС. Впрочем, ему не удастся в правительстве сформировать большинство. Сейчас продолжаются переговоры о новом правительстве в стране. Это может длиться месяцами. Так, после предыдущих выборов 2021 года это заняло рекордные 299 дней.
У Зеленского подтвердили подписание новых соглашений
По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, Дания и Нидерланды будут двумя следующими странами, с которыми Киев подпишет соглашения о гарантиях безопасности.
Чиновник не назвал даты, когда это произойдет, но заверил, что "совсем скоро".
Гарантии безопасности для Украины: чего уже удалось достичь
- Первым двустороннее соглашение с Киевом подписал Лондон. Это произошло во время визита Риши Сунака в Киев 12 января. Договор будет действовать 10 лет до вступления Украины в НАТО, его можно продлевать. Он предусматривает взаимодействие стран в сфере обороны и безопасности. Лондон будет предоставлять Киеву разведданные, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и тому подобное. Великобритания также обязалась предоставить Украине военную помощь в случае повторного наступления России.
- 16 февраля Зеленский сначала побывал в Берлине, где вместе с Шольцем подписал соглашение о гарантиях безопасности. В нем, в частности, Германия пообещала оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
- В тот же день президент посетил Париж. Там он подписал такое же соглашение с Макроном. В 2024 году Украина получит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи. Какие еще обязательства взяла на себя Франция, читайте здесь.