Упродовж десятиріч Сполучені Штати відігравали ключову роль у безпеці країн НАТО. Якщо мовилось про Альянс, то всі розуміли, що це Америка разом зі союзниками.

У США великий ядерний потенціал, значно більший, ніж арсенали Франції чи Великої Британії. Як розповів в ефірі 24 Каналу керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, роль цієї країни дотепер залишається ключовою.

Які є зрушення щодо гарантій від США?

Можна сподіватися, що порухи розвитку військово-промислового комплексу у Європі, які ми спостерігаємо останніми місяцями, призведуть до того, що Європа посилить свій арсенал. Попри це у найближчі десятиліття роль США буде ключовою.

Звісно, в Америці не хочуть брати на себе надто великі гарантії безпеки щодо України. США мали декілька не дуже вдалих залучень у міжнародні конфлікти. Це не є популярною темою всередині країни.

Ми розуміємо позицію Дональда Трампа, який хотів би уникнути будь-якого залучення США у російсько-українську війну. Водночас якщо говорити об'єктивно, то Сполучені Штати є частиною НАТО. Безпека в Європі важлива для Альянсу,

– наголосив Сергій Стуканов.

Зараз наші європейські партнери активно передають меседжі у Вашингтон про те, що Україну варто додати у "контур безпеки". Адже без цього ми не зможемо гарантувати безпеку країн Балтії, а потенційно навіть Польщі.

Частково нам все-таки вдається достукатися. Якщо ще пів року тому у США хотіли повністю припинити допомогу зброєю, то зараз готові передавати її, але за європейські гроші.

Сполучені Штати справді змінили свої погляди щодо гарантій безпеки. Уже мовиться про те, що вони передаватимуть повноцінні розвідувальні дані, можуть надавати стратегічну підтримку європейським силам, які розмістять свої контингенти в Україні,

– підкреслив Сергій Стуканов.

Також можемо говорити про стратегічну авіацію, використання аеродромів, наприклад, у Румунії, щоб закривати повітряний простір України. До того ж США можуть зробити багато для безпеки над Чорним морем, а загалом американська авіація може стати надійним повітряним щитом від російських атак.

Що відомо про гарантії безпеки від США?