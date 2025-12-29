Гарантії безпеки від США погоджені на 100%, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі з Дональдом Трампом. Він заявив, що 20-пунктий мирний план погоджено на 90%.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави держави.

Що сказав Зеленський про зустріч з Трампом?

За словами Зеленського, гарантії безпеки від США погоджено на 100%, гарантії від Штатів та Європи – на 90%, військовий вимір також на 100%. Однак план процвітання (відновлення України) ще фіналізується.