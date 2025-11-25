Вимикають не за графіками: на Полтавщині та Сумщині діють аварійні відключення

Укренерго зранку у вівторок, 25 листопада, застосувало графіки аварійних відключень. Через російські атаки на енергетику в кількох областях застосували вимушені обмеження.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення від обленерго.

Де застосували ГАВ 25 листопада?

Через обмеження графіки погодинних відключень тимчасово не діятимуть у Сумській та Полтавській областях. Там запровадили графіки аварійних відключень через складну ситуацію в енергомережі.

На Полтавщині ГАВ діють із 08:10 в обсязі двох черг, пише Полтаваобленерго.

Обленерго Сумщини повідомляє, що в області екстрено застосували обмеження для споживачів 1 – 8 черг із 08:16. Раніше ГАВ діяли лише для 1 – 4 черг.

Після російського обстрілу Сум напередодні енергетики продовжують відновлювати розподілу електроенергії.

Будь ласка, коли світло з’являється у вашій оселі, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, щоб уникнути різких коливань напруги,

– зазначають фахівці.

Яка ситуація в енергосистемі України?