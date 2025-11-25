Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення від обленерго.
Де застосували ГАВ 25 листопада?
Через обмеження графіки погодинних відключень тимчасово не діятимуть у Сумській та Полтавській областях. Там запровадили графіки аварійних відключень через складну ситуацію в енергомережі.
На Полтавщині ГАВ діють із 08:10 в обсязі двох черг, пише Полтаваобленерго.
Обленерго Сумщини повідомляє, що в області екстрено застосували обмеження для споживачів 1 – 8 черг із 08:16. Раніше ГАВ діяли лише для 1 – 4 черг.
Після російського обстрілу Сум напередодні енергетики продовжують відновлювати розподілу електроенергії.
Будь ласка, коли світло з’являється у вашій оселі, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно, щоб уникнути різких коливань напруги,
– зазначають фахівці.
Яка ситуація в енергосистемі України?
Найбільше наслідків російських атак на енергетику фіксується в Дніпропетровській області. 24 листопада там були знеструмленими понад 60 тисяч споживачів. Ще близько 10 тисяч абонентів залишилися без світла внаслідок атаки на Харківщину. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови.
Полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що Україна нині має більше засобів для стримування атак, ніж у 2022 році, тому цією зимою ситуація з обстрілами енергетики та критичної інфраструктури, ймовірно, буде іншою.
Відключення світла в Україні залежать від наявності електроенергії в системі та здатності мереж її передати.