Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение от облэнерго.
Где применили ГАВ 25 ноября?
Из-за ограничений графики почасовых отключений временно не будут действовать в Сумской и Полтавской областях. Там ввели графики аварийных отключений из-за сложной ситуации в энергосети.
На Полтавщине ГАО действуют с 08:10 в объеме двух очередей, пишет Полтаваоблэнерго.
Облэнерго Сумщины сообщает, что в области экстренно применили ограничения для потребителей 1 – 8 очередей с 08:16. Ранее ГАВ действовали только для 1 – 4 очередей.
После российского обстрела Сум накануне энергетики продолжают восстанавливать распределения электроэнергии.
Пожалуйста, когда свет появляется в вашем доме, не включайте все энергоемкие приборы одновременно, чтобы избежать резких колебаний напряжения,
– отмечают специалисты.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Больше всего последствий российских атак на энергетику фиксируется в Днепропетровской области. 24 ноября там были обесточены более 60 тысяч потребителей. Еще около 10 тысяч абонентов остались без света в результате атаки на Харьковщину. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют условия безопасности.
Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что Украина сейчас имеет больше средств для сдерживания атак, чем в 2022 году, поэтому этой зимой ситуация с обстрелами энергетики и критической инфраструктуры, вероятно, будет другой.
Отключения света в Украине зависят от наличия электроэнергии в системе и способности сетей ее передать.