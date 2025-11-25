Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение от облэнерго.

К теме Графики будут действовать во всех регионах: как будут выключать свет в Украине 25 ноября

Где применили ГАВ 25 ноября?

Из-за ограничений графики почасовых отключений временно не будут действовать в Сумской и Полтавской областях. Там ввели графики аварийных отключений из-за сложной ситуации в энергосети.

На Полтавщине ГАО действуют с 08:10 в объеме двух очередей, пишет Полтаваоблэнерго.

Облэнерго Сумщины сообщает, что в области экстренно применили ограничения для потребителей 1 – 8 очередей с 08:16. Ранее ГАВ действовали только для 1 – 4 очередей.

После российского обстрела Сум накануне энергетики продолжают восстанавливать распределения электроэнергии.

Пожалуйста, когда свет появляется в вашем доме, не включайте все энергоемкие приборы одновременно, чтобы избежать резких колебаний напряжения,

– отмечают специалисты.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?