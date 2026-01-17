Американці могли придбати у ГУР пристрій, що викликає "гаванський синдром" – розслідувач Грозєв

США могли придбати у Головного управління розвідки Міноборони України пристрій, який може бути причетним до виникнення так званого "гаванського синдрому". Попри те, що пристрій містить російські деталі – його не називають російським.

Скільки коштує цей пристрій – невідомо. Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар журналіста-розслідувача Христа Грозєва для видання Puck.

Що говорить розслідувач про пристрій?

За його словами, представник української воєнної розвідки розповідав йому, що ГУР МО України нібито придбало цей прилад у росіян. Грозєв також зазначив, що українська розвідка розглядала можливість обміну отриманого пристрою на фінансову підтримку, необхідну для проведення спецоперацій.

Грозєв наголосив, що представники ГУР радилися з ним, чи варто передавати прилад адміністрації президента США Джо Байдена, чи дочекатися приходу Дональда Трампа. Журналіст порадив не зволікати, вважаючи, що за президентства Трампа ця тема могла бути згорнута.

Після публікації матеріалу Puck Христо Грозєв уточнив у соцмережі X, що йдеться про певний пристрій, який отримали Сили оборони України, однак він не обов'язково є тим самим девайсом, придбання якого фінансувало Міністерство оборони США.

За його словами, хоча хронологія подій збігається, наявність лише частини російських компонентів може свідчити про розробку іншої країни на основі російських технологій.

Зверніть увагу! Гаванський синдром – це комплекс неврологічних проявів, зокрема запаморочення, нудоти, головного болю та порушень слуху, які вперше зафіксували у 2016 році серед американських дипломатів на Кубі. У ЗМІ припускають, що США могли застосувати пристрій, який його викликає під час спецоперації у Венесуелі.

Що цьому передувало?