Генерал США вважає, що зупинити війну проти України може лише пряме втручання НАТО

Генерал армії США у відставці Веслі Кларк закликав колег втрутитися у конфлікт, розв'язаний Росією. Це, на його думку, єдиний спосіб негайно припинити бойові дії.

Про це Кларк розповів на дискусії, організованій "Атлантичною радою" у Вашингтоні. Темою зібрання стало питання війни в Україні.

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НАТО має 2 шляхи: втрутитися або оголосити про розпуск

Колишній головнокомандувач союзними силами США та НАТО Веслі Кларк вважає, що в Альянсу є 2 шляхи: або втрутитися у бойові дії, або оголосити про припинення своєї діяльності.

Настав час повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання НАТО,

– зазначив він на пресконференції.

За словами Кларка, втручання НАТО залежить від "рішучості національних лідерів". Як приклад він навів дії НАТО в Югославії. Без формальної згоди Ради Безпеки ООН, 1999 року війська НАТО почали операцію в тодішній федеративній державі, де тривали бойові дії. До неї долучилися військово-морські та військово-повітряні формування США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Генерал армії США у відставці Філіп Брідлав, командир об’єднаних збройних сил НАТО в Європі 2013 – 2016 років під час свого виступу теж зазначив, що сподівався на пряме втручання Альянсу.

"Авжеж, я сподівався, що це станеться (пряме втручання НАТО, – 24 канал). Але тут я не оптиміст. Можливо, певна коаліція держав могла б вступитися. Також було б чудово, якби вони потенційно мали підтримку ООН. Але зараз увесь Альянс навряд чи піде на такий крок. Хоча особисто я підтримав би це рішення", – заявив він.

США про озброєння України

За словами Брідлава, сьогодні Америка повинна посилити свою участь у війні і, як мінімум, надавати більше озброєння Україні. Він також вважає, що останній транш військової допомоги Україні був недостатнім.

США зробили велике оголошення, що передають Україні РСЗВ. Але це всього лише 4 вогневі одиниці. Також мені сказали, що йдеться про 84 снаряди. Цих боєприпасів не вистачить навіть на день,

– підкреслив він.

За його словами, зараз США очікує завершення навчань, проте ефективніше робити це одночасно – вже зараз доставляти ракетні системи на поле бою, щоб коли навчання завершаться, Збройні Сили України змогли одразу використовувати реактивними системами залпового вогню.

Брідлав нагадав, що США припинили розмови про надання протиповітряної оборони. Однією із причин стало надання цієї допомоги іншими членами НАТО. Те саме із крилатими ракетами берегової оборони.

Я вважаю, що ми тут, у Сполучених Штатах, повинні бути залучені до забезпечення усіх цих потреб разом із союзниками,

– йдеться у промові Брідлава.

США не може надати Україні власні стратегічні запаси

За словами Веслі Кларка, США та партнери не мають в наявності необхідної кількості озброєння, яке вони могли б надати Україні, не використовуючи власні стратегічні запаси.

Цитуючи повідомлення радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, Кларк зазначив, що сьогодні українцям потрібно:

1000 гаубиць,

300 РСЗВ,

500 танків,

2000 одиниць бронетанкової техніки.

Він підсумував, що зараз у США нема такої зброї.

Цього озброєння немає на складах Варшавського договору, його не можна виробити в Україні, і ми не можемо навчити українців користуватися цим обладнанням, надаючи надлишкові запаси західних держав. Тому що цього обладнання просто немає в наявності. Це факт,

– розповів ексголовнокомандувач.

За його словами, США не надасть літаків та не забезпечать протиповітряну оборону. Крім того, Кларк обурився, що до України досі не доставили 4 ракетні установки HIMARS.

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Філіп Брідлав теж наголосив, що зброї в Україні занадто мало. Протиставлення сил вимірюється у "співвідношенні 10 до одного". Він вважає, що західні країни провалили вчасне надання допомоги Україні, тоді як Росія збільшує вогневу спроможність.

"Україна перебуває в режимі спаду. Наступ завдає величезних збитків для обох армій, але Україна не може дозволити собі такі втрати. Зараз ми чуємо, що цифра може сягати 200 (українських військових, – 24 канал) на добу. Україні буде важко витримати такі втрати", – констатував Брідлав.

На думку американського дипломата, колишнього заступника міністра оборони з питань політики, Еріка Едельмана, позиція США у нинішній кризі в Україні є показовою. Й за реакцією уряду країни спостерігає увесь світ. Він зазначив, що зараз усі країни, які можуть проявити поведінку, аналогічну Росії, повинні отримати урок від західного світу, що він стоятиме на стороні тих, кому обіцяв допомогу.

Неформальна зустріч лідерів НАТО 14 червня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та кілька представників лідерів країн Альянсу, зокрема Бельгії, Румунії, Польщі, Португалії, Нідерландів, Данії та Латвії, зустрілись в офіційній резиденції прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте в Гаазі.

Під час зустрічі лідери обговорили актуальну ситуацію у світі, зокрема й війну в Україні.

На брифінгу прем'єр-міністр Польщі Моравецький заявив, що в умовах агресії Росії проти України, НАТО є єдиною структурою, яка може протистояти атакам Росії.

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