Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерсон. Він наголосив, що безпека Швеції та Фінляндії має значення для НАТО.

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Швеція змінює законодавство заради НАТО

Я вітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавство. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєнь відображала майбутній статус члена НАТО з новими зобов'язаннями перед союзниками. Це два важливих кроки для розв'язання проблем, порушених Туреччиною,

– Столтенберг.

Генеральний секретар сказав, що він і його співробітники залишаються в тісному контакті з усіма сторонами, щоб вирішувати занепокоєння Туреччини і якнайшвидше досягнути прогресу в розгляді заявок Швеції та Фінляндії на членство.

Столтенберг привітав рішення Швеції та Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, назвавши це "історичним кроком у критичний для нашої безпеки час". Він сказав, що членство Швеції та Фінляндії в Альянсі сприятиме тіснішому співробітництву в обороні Північних і Балтійських країн, посилить присутність НАТО на Крайній Півночі та підвищить трансатлантичну безпеку в цілому.

Фінляндія не піде в НАТО без Швеції

Раніше Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна не приєднається до НАТО, якщо проблеми Швеції з Туреччиною означатимуть, що членство Швеції буде відкладено.

"Я кажу, що справа Швеції – наша справа. Це означає, що ми йдемо далі рука об руку", – сказав політик.

Раніше ЗМІ писали, що Туреччина поставила Швеції та Фінляндії 10 вимог. Майже всі вони направленні на противників Туреччини (в першу чергу – Робітничої партії Курдистану), які знайшли прихисток в цих двох країнах

Найбільше навчання

Зазначимо, що після подачі заявки Швеція отримала гарантії безпеки від багатьох країн НАТО, а Альянс активізував свою присутність і навчання в регіоні. Зараз у Швеції проводяться найбільші навчання НАТО в Балтійському морі, в яких беруть участь понад 7 000 військовослужбовців 14 країн Альянсу та партнерів, включаючи Швецію та Фінляндію.

Також обидві країни беруть участь у комплексних навчаннях НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони в Балтійському регіоні та Польщі.