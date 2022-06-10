Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час свого виступу на демократичному саміті у Копенгагені 10 червня.

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Швеція та Фінляндія невдовзі стануть членами НАТО

Джоане висловив упевненість, що скандинавські країни приєднаються до альянсу, попри заперечення Туреччини, яка висунула Швеції та Фінляндії ряд вимог, серед яких – відмова від підтримки робітничої партії Курдистану та інших організацій, які Туреччина вважає терористичними. Також від Стокгольма та Гельсінкі вимагають "комплексної боротьби з тероризмом" та заборону на курдські демонстрації.

Ми впевнені, що Швеція та Фінляндія вступлять до наших лав. У союзників є побоювання. Їх має і Туреччина. І це законно, коли справа доходить до тероризму,

– заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

Також він відповів на питання щодо гарантій безпеки, наданих Швеції та Фінляндії в період набуття статусу повноправних членів НАТО. Джоане наголосив, що не бачить ризику для скандинавських країн з боку Росії.

Ми не бачимо ознак того, що Росія має можливість розпочати військову агресію проти цих двох країн. Ми можемо поставитись до цього з обережністю, але реальних ризиків із традиційної військової точки зору немає,

– підсумував Джоане.

Путін вважає, що повертає і закріплює російські території

Напередодні глава Росії цинічно заявив, що нинішні росіяни живуть в епоху змін, коли вони "повертають та закріплюють втрачене". За його словами, щоб претендувати на хоча б якесь лідерство у таких обставинах, будь-яка країна, народ чи етнос мають забезпечити свій суверенітет.

Після цього Путін порівняв себе із царем Петром I. Він вважає, що російський лідер-терорист вів Північну війну не для того, щоб нахабно загарбати до рук частину Швеції, а щоб відвоювати "свої" території. Теперішній російський лідер неіронічно вважає, що є наступником Петра I та прагне доказати це війною в Україні.

Раніше Путін заявив, що Росія "немає проблем" з Фінляндією та Швецією, які хочуть вступити до НАТО. Однак, додав він, якщо НАТО стягне свою військову інфраструктуру у ці країни, то тут вже Росія "реагуватиме". Як саме – Путін вирішить згодом.

Зверніть увагу – Путін порівняв себе з Петром I і хоче "повертати" території: деталі у відео