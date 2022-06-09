Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. При цьому він заявив, що саміт буде "дійсно перетворювальний".

До теми У Європі почались масштабні навчання НАТО з протиповітряної оборони із залученням 17 країн

На саміті НАТО вперше виступлять лідери низки держав

Мірча Джоане повідомив, що на такому саміті виступлять лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії. Він підкреслив, що на зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент України Володимир Зеленський.

При цьому він зауважив, що президент Росії Володимир Путін досяг прямо протилежного тому, чого хотів. Внаслідок повномасштабної війни Україна зблизилася із Заходом, присутність Альянсу на Сході збільшилась, а також зросла кількість країн, які бажають приєднатися до трансатлантичної організації.

Він наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "одним із найстратегічніших і найважливіших історичних провалів" для країни-агресорки.

Міністри оборони НАТО обговорили ситуацію в Україні

Нещодавно в Ісландії міністри оборони НАТО обговорили агресивну війну Росії проти України. Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гільфадоттир вже не виключає, що Росія може застосувати пряму військову агресію проти країни НАТО.

Вона наголосила, що колеги з країн Північної Європи та Великої Британії повинні бути готові до найгіршого сценарію, коли мова йде про Росію.

Наразі НАТО проводить масштабні військові навчання за участі близько 3 тисячі військовослужбовців з 17 країн-союзників. Серед учасників: Бельгія, Болгарія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США.

Відповідні навчання проводять у Польщі, Литві, Латвії та Естонії з використанням літаків, систем протиракетної оборони та систем радіоелектронної боротьби.