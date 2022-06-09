Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне. При этом он заявил, что саммит будет "действительно преобразовательный".

Тема В Европе начались масштабные учения НАТО по противовоздушной обороне с привлечением 17 стран

На саммите НАТО впервые выступят лидеры ряда государств

Мирча Джоане сообщил, что на таком саммите выступят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Он подчеркнул, что на встрече "так или иначе" присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он отметил, что президент России Владимир Путин достиг прямо противоположного тому, чего хотел. В результате полномасштабной войны Украина сблизилась с Западом, присутствие Альянса на Востоке увеличилось, а также увеличилось количество стран, желающих присоединиться к трансатлантической организации.

Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину является "одним из стратегических и важнейших исторических провалов" для страны-агрессорки.

Министры обороны НАТО обсудили ситуацию в Украине

Недавно в Исландии министры обороны НАТО обсудили агрессивную войну России против Украины. Министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир уже не исключает, что Россия может применить прямую военную агрессию против страны НАТО.

Она подчеркнула, что коллеги из стран Северной Европы и Великобритании должны быть готовы к худшему сценарию, когда речь идет о России.

В настоящее время НАТО проводит масштабные военные учения с участием около 3 тысяч военнослужащих из 17 стран-союзников. Среди участников: Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Соответствующие учения проводятся в Польше, Литве, Латвии и Эстонии с использованием самолетов, систем противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.