Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, выступая на демократическом саммите в Копенгагене 10 июня.

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Швеция и Финляндия вскоре станут членами НАТО

Джоане выразил уверенность, что скандинавские страны присоединятся к альянсу, несмотря на возражения Турции, выдвинувшей Швеции и Финляндии ряд требований, среди которых отказ от поддержки рабочей партии Курдистана и других организаций, которые Турция считает террористическими. Также от Стокгольма и Хельсинки требуют "комплексной борьбы с терроризмом" и запрета на курдские демонстрации.

Мы уверены, что Швеция и Финляндия вступят в наши ряды. У союзников есть опасения. Их есть и Турция. И это законно, когда дело доходит до терроризма,

– заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.

Он также ответил на вопрос о гарантиях безопасности, предоставленных Швеции и Финляндии в период получения статуса полноправных членов НАТО. Джоан подчеркнул, что не видит риска для скандинавских стран со стороны России.

Мы не видим признаков того, что у России есть возможность начать военную агрессию против этих двух стран. Мы можем отнестись к этому с осторожностью, но реальных рисков с традиционной военной точки зрения нет,

– подытожил Джоан.

Путин считает, что возвращает и закрепляет российские территории

Накануне глава России цинично заявил , что нынешние россияне живут в эпоху перемен, когда они "возвращают и закрепляют утраченное". По его словам, чтобы претендовать на какое-либо лидерство в таких обстоятельствах, любая страна, народ или этнос должны обеспечить свой суверенитет.

После этого Путин сравнил себя с царем Петром I. Он считает, что российский лидер-террорист вел Северную войну не для того, чтобы нагло захватить в руки часть Швеции, а чтобы отвоевать "свои" территории. Нынешний российский лидер неиронично считает, что является преемником Петра I и стремится доказать это войной в Украине.

Ранее Путин заявил , что Россия "нет проблем" с Финляндией и Швецией, которые хотят вступить в НАТО. Однако, добавил он, если НАТО стянет свою военную инфраструктуру в эти страны, то здесь уже Россия будет "реагировать". Как именно – Путин решит позже.

Обратите внимание – Путин сравнил себя с Петром I и хочет "возвращать" территории: детали в видео