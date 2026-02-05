Києву надійшла велика партія генераторів від ЄС: Кличко розповів, як їх використають
У межах підтримки від Європейського Союзу Києву передали 177 генераторів потужністю від 20 до 22 кВт. Обладнання планують задіяти для живлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках, де технічні умови дозволяють здійснити підключення.
Про це йдеться у повідомленні мера столиці Віталія Кличка, опублікованому у його телеграмі. Він зазначив, що це перша партія генераторів, наданих Києву ЄС.
Кличко розповів, що 135 із них мають потужність по 20 кВт, ще 42 генератори – по 22 кВт. За їх допомогою заживлять індивідуальні теплові пункти у тих будинках, де це можливо.
Київ отримав від ЄС першу партію генераторів / Фото Віталія Кличка
За словами мера Києва, завтра столиця планує отримати ще одну партію допомоги від ЄС – йдеться про ще 41 генератор.
Тобто від ЄС буде загалом 218 генераторів. Дякуємо європейським партнерам за цю вкрай необхідну допомогу в умовах надзвичайної ситуації, яка склалася в Україні та Києві через масовані ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури,
– наголосив Київський міський голова.
Він уточнив, що це обладнання передали зі стратегічного резерву цивільного захисту Європейського Союзу rescEU. Велика роль у передачі допомоги належить Координаційному центру реагування на надзвичайні ситуації ERCC, який діє при Генеральному директораті Єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO). Постачання обладнання з резерву rescEU повністю профінансоване ЄС і здійснюється під координацією Європейської комісії.
Що цьому передувало?
- Раніше повідомлялося, що у відповідь на звернення Віталія Кличка держави Європейського Союзу спрямували до Києва значні обсяги генераторів.
- Так, Франція передала обладнання загальною потужністю 3,4 МВт для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури, соціальних установ і житлового фонду.
- Окрім цього, столиця отримала ще 220 генераторів від Варшави та польських волонтерських організацій.