30 серпня начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов підбив підсумки бойових дій за весняно-літній період. Російський генерал заявив про успіхи окупантів і їхнє активне просування одразу на кількох напрямках.

Тим часом в українському Генштабі заявили, що в основі доповіді Герасимова – "спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня". Там наголосили, що через 3,5 роки повномасштабної війни чергова "сезонна" наступальна кампанія окупантів закінчилася практично нічим, передає 24 Канал.

Дивіться також Передумови для зростання невдоволення росіян є: як Україна готує підґрунтя для цього

Як у Генштабі відреагували на звіт Герасимова про успіхи окупантів?

Попри заяви Герасимова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Натомість, з початку року в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими, знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню,

– йдеться у заяві Генштабу.

Твердження противника про створені в Сумській і Харківській областях "зони безпеки" – це намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат.

В ОЗУВ "Курськ" лише за 2025 рік наші воїни ліквідували 19 080 бійців, ще понад 25 тисяч отримали поранення. Також Сили оборони ведуть активні дії на Сумщині, вибиваючи противника з прикордонних населених пунктів.

Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені.

Теза про "знищення української ракетної промисловості" також є пропагандистською ілюзією. Регулярні влучні удари по військових об'єктах углибині Росії – найкраще її спростування.



Українські Сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта та доводять: жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року,

– наголосили у Генштабі.

Про що йшлося у звіті начальника Генштабу Росії?