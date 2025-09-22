Міжнародний аеропорт Копенгагена закрили через появу 4 великих БпЛА, – Reuters
- Міжнародний аеропорт Копенгагена закрили через появу 4 великих безпілотників, перенаправили 15 рейсів.
- Усі злети та посадки в аеропорту були призупинені, але додаткової інформації щодо інциденту наразі немає.
У Данії тимчасово закрили міжнародний аеропорт Копенгагена через повідомлення про дрони. Наразі перенаправили щонайменше 15 рейсів.
У повітряному просторі зафіксували 4 великих безпілотники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.
Що відомо про інцидент?
Речник поліції повідомив агентству Reuters, що в цьому районі було помічено від двох до чотирьох "великих" дронів. Усі злети та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені станом на 20:26 за місцевим часом.
Речник аеропорту у коментарі агентству підтвердив, що весь рух транспорту було зупинено, проте відмовився від подальших коментарів з цього приводу. Жодної додаткової інформації стосовно інциденту наразі немає.
Водночас подібна ситуація відбувається й в іншій країні. У Норвегії, за даними AftonBladet, було оголошено тривогу через невідомі безпілотники над столицею – Осло. Через це затримали двох громадян Сінгапуру.
Інші подібні випадки у Європі
- Нагадаємо, у ніч на 10 вересня у Польщі закривали кілька аеропортів через так звану "незаплановану військову активність". Тоді повітряний простір країни порушили російські безпілотники під час атаки на Україну.
- Незадовго після цього, 13 вересня, аеропорт у польському місті Люблін знову призупиняв свою роботу на тлі загрози атаки російських дронів. У цей час у Волинській області на кордоні фіксували російські БпЛА.
- Цікаво, що після цього повідомили про початок місії НАТО "Східний вартовий". Це має посилити східний фланг країни, в цій ініціативі беруть участь сил з вищезгаданої Данії, Франції, Британії та Німеччини.