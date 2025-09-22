Международный аэропорт Копенгагена закрыли из-за появления 4 крупных БпЛА, – Reuters
- Международный аэропорт Копенгагена закрыли из-за появления 4 больших беспилотников, перенаправили 15 рейсов.
- Все взлеты и посадки в аэропорту были приостановлены, но дополнительной информации об инциденте пока нет.
В Дании временно закрыли международный аэропорт Копенгагена из-за сообщения о дронах. Сейчас перенаправили по меньшей мере 15 рейсов.
В воздушном пространстве зафиксировали 4 больших беспилотника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.
Что известно об инциденте?
Представитель полиции сообщил агентству Reuters, что в этом районе было замечено от двух до четырех "больших" дронов. Все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена были приостановлены по состоянию на 20:26 по местному времени.
Представитель аэропорта в комментарии агентству подтвердил, что все движение транспорта было остановлено, однако отказался от дальнейших комментариев по этому поводу. Никакой дополнительной информации относительно инцидента пока нет.
В то же время, подобная ситуация происходит и в другой стране. В Норвегии, по данным AftonBladet, была объявлена тревога из-за неизвестных беспилотников над столицей – Осло. Из-за этого задержали двоих граждан Сингапура.
Другие подобные случаи в Европе
- Напомним, в ночь на 10 сентября в Польше закрывали несколько аэропортов из-за так называемой "незапланированной военной активности". Тогда воздушное пространство страны нарушили российские беспилотники во время атаки на Украину.
- Незадолго после этого, 13 сентября, аэропорт в польском городе Люблин снова приостанавливал свою работу на фоне угрозы атаки российских дронов. В это время в Волынской области на границе фиксировали российские БпЛА.
- Интересно, что после этого сообщили о начале миссии НАТО "Восточный страж". Это должно усилить восточный фланг страны, в этой инициативе участвуют сил из вышеупомянутой Дании, Франции, Британии и Германии.