В Дании временно закрыли международный аэропорт Копенгагена из-за сообщения о дронах. Сейчас перенаправили по меньшей мере 15 рейсов.

В воздушном пространстве зафиксировали 4 больших беспилотника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Что известно об инциденте?

Представитель полиции сообщил агентству Reuters, что в этом районе было замечено от двух до четырех "больших" дронов. Все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена были приостановлены по состоянию на 20:26 по местному времени.

Представитель аэропорта в комментарии агентству подтвердил, что все движение транспорта было остановлено, однако отказался от дальнейших комментариев по этому поводу. Никакой дополнительной информации относительно инцидента пока нет.

В то же время, подобная ситуация происходит и в другой стране. В Норвегии, по данным AftonBladet, была объявлена ​​тревога из-за неизвестных беспилотников над столицей – Осло. Из-за этого задержали двоих граждан Сингапура.

Другие подобные случаи в Европе