Сербія призупинила весь експорт боєприпасів: як на це вплинула Росія

Російська влада двічі за місяць публічно звинуватила Сербію в тому, що країна дозволяє своєму озброєнню потрапляти в Україну. На тлі цього президент Сербії Александар Вучич заявив про призупинення експорту всіх боєприпасів.

А також відреагував на критику з боку Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Дивіться також Вучич відмовився підписати підсумкову заяву саміту в Одесі, що засуджує Росію, – Le Monde

Як Вучич відреагував на обурення Росії

Сербський лідер запевнив, що дбає про безпеку Сербії та працівників військової промисловості, де виробляються боєприпаси, які експортують за кордон. Він також риторично запитав, "хто є дозволеним кінцевим користувачем" сербської зброї та військової техніки.

Я не можу в Азію, не можу в Африку, не можу в Європу, не можу в Америку. Куди ви хочете, щоб ми експортували боєприпаси, до Антарктиди?

– запитав Вучич.

Він також додав, що сербські боєприпаси з'явилися в Україні й "обидві сторони скаржаться". Для того, щоб щось змінити, президент Сербії вирішив, що всі боєприпаси на деякий час будуть тільки в сербських казармах.

Вучич також прокоментував закиди щодо експорту сербського озброєння в Ізраїль та підкреслив, що наразі країна нічого не експортує туди. Він додав :"Ми все зупинили, і якщо щось має бути зроблено, то це має бути спеціальне і конкретне рішення. Тож ми подивимося, як і що робитимемо далі, відповідно до інтересів Сербії".

Нагадаємо, що раніше служба зовнішньої розвідки Росії заявила про "нарощування експорту військової продукції" сербських підприємств в Україну, попри заявлений "нейтралітет" Белграда. Там повідомили, що збір і спорядження боєприпасів здійснюються насамперед у Чехії та Болгарії.

При цьому нібито виробникам у Сербії добре відомі реальні споживачі їхньої продукції й те, що їхні ракети та снаряди будуть "вбивати російських військовослужбовців і жителів населених пунктів Росії".

У СЗР також висловили "жаль", що "традиції дружби й взаємодопомоги перекреслюються жадобою наживи та боягузливою багатовекторністю".