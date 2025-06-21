У США вже говорять про те, хто стане наступником іранського лідера Хаменеї, – CBS News

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном триває. Американці ведуть переговори про те, хто стане наступним іранським лідером після аятоли Алі Хаменеї.

Наразі Хаменеї переховується через страх, що його вб'ють. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Що відомо про ставлення американської влади до Алі Хаменеї

За даними видання, Сполучені Штати пропонують Ірану схему, згідно з якою Тегеран зможе використовувати ядерну програму виключно в мирних цілях, без самостійного збагачення урану, а з купівлею ядерного палива в інших країн.

Один з розглянутих варіантів включає ініціативу Оману щодо створення регіонального консорціуму під наглядом МАГАТЕ. Однак наголошується, що рішення в Ірані, як і раніше, ухвалює верховний лідер Алі Хаменеї. За оцінками розвідки, він продовжує боротися з раком і переховується через побоювання, що його ліквідують.

Дипломатичні джерела CBS News повідомляють про те, що в управлінні іранським режимом зростає плутанина на тлі серйозних збитків інфраструктурі, перебоїв у зв'язку, кібератак і нездатності вести прямі переговори з високопоставленими особами в Тегерані.

Також повідомляється про секретні переговори між американськими та європейськими представниками з питання можливого наступника Хаменеї, сценарію краху режиму, контролю над ядерними об'єктами та екологічних наслідків атаки на чутливі об'єкти, такі як Фордо.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що знає, де перебуває верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, але вбивство аятоли "поки не планується". Водночас він зазначив, що "терпіння США вичерпується", і Іран має "безумовно капітулювати".