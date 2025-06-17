Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

До теми Трамп зробить Ірану останню пропозицію: більше шансів не буде, – ЗМІ

Що написав Трамп стосовно Ірану та Хаменеї

Дональд Трамп заявив, що американська сторона точно знає, де переховується верховний лідер Ірану. За словами президента США, аятола "легка мішень", хоча у місце, де він перебуває, безпечно.

Ми не збираємося його знищувати (вбивати!) принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракетами стріляли по цивільному населенню чи американських солдатах,

– написав Трамп.

Він також заявив, що терпіння США вже "вичерпується".

Цікаво, що у наступному пості глава Білого дому написав, що Іран має "безумовно капітулювати".



Дональд Трамп написав нові дописи щодо Ірану та Алі Хаменеї / Скриншот з акаунту президента США у Truth Social

До слова, раніше Дональд Трамп писав у своїй соціальній мережі, що Сполучені Штати контролюють повітряний простір над Іраном через перевагу американського озброєння. Він також заявив, що хоче завершити конфлікт між Іраном та Ізраїлем та прагне, аби країни провели переговори.