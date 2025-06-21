Лідер Ірану Хаменеї назвав своїх можливих наступників та cховався у бункері, – NYT

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, побоюючись замаху на своє життя, тимчасово відмовився від електронного зв’язку та перейшов на спілкування зі своїм оточенням через довіреного помічника. Іранський лідер навіть назвав трьох кандидатів, що могли б стати його наступниками.

Про це повідомили троє іранських посадовців, обізнаних з його надзвичайними протоколами безпеки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Хаменеї обирає наступника

Після масштабних повітряних атак Ізраїлю, яких не бачила Ісламська Республіка з часів війни з Іраком у 1980-х, 86-річний Хаменеї перебуває в укритті. Там він проводить кадрові перестановки серед керівників безпекового блоку й визначає план дій у разі своєї загибелі. Зокрема, він вже назвав трьох потенційних наступників на посаду верховного лідера, доручивши Асамблеї експертів якнайшвидше обрати кандидата.

Цей крок став безпрецедентним: зазвичай обрання нового лідера займає місяці та проходить у режимі кулуарного відбору, але тепер Тегеран готується до швидкої зміни влади, щоб зберегти керованість державою.

Верховний лідер має величезні повноваження: він є головнокомандувачем Збройних сил Ірану, а також головою судової, законодавчої та виконавчої гілок влади. Він також є Валі Факіхом, що означає найвищий охоронець шиїтської віри.

Цікаво, що син Хаменеї, який також є священнослужителем і близьким до Корпусу вартових Ісламської республіки, не є кандидатом. Хоча загалом він також вважався наступником Хаменеї.

Попри раптовість і масштаб атак, ланцюг командування в Ірані діє і успішно ухвалює рішення про щоденні атаки у відповідь по Ізраїлю. Хаменеї вже записав два відеозвернення, в яких запевнив, що країна не капітулює.

У звичайний час аятола Хаменеї живе та працює у суворо охоронюваному комплексі в центрі Тегерана під назвою "бейт рахбарі" – або будинок лідера – і він рідко залишає приміщення, за винятком особливих випадків, таких як проповідь. Високопосадовці та військові командири приходять до нього на щотижневі зустрічі, а промови для публіки відбуваються з комплексу.

Його переселення до бункеру чудово демонструє, у наскільки критичній ситуації опинився Тегеран через атаку Ізраїлю.

Іран в сум'ятті через проникнення спецслужб Ізраїлю до країни

Іранські чиновники зазначають, що країна воює на 2 фронти. Другий – це внутрішні вороги – ізраїські оперативники та колаборанти, що пронизують велику територію Ірану. Ізраїльські спецслужбовці запускають дрони по об'єктах Ірану з його ж території. Страх перед ними дійшов навіть до аятоли Хаменеї.

Очевидно, що у нас було масове порушення безпеки та розвідки; цього не можна заперечувати. Наших старших командирів було вбито протягом однієї години,

– сказав Махді Мохаммаді, старший радник спікера парламенту Ірану генерала Мохаммада Галібафа.

Ізраїль також прагне втягнути в операцію США. Тоді ставки у конфлікті значно зростуть. Тель-Авів заявляє, що хоче позбавити Іран ядерних можливостей. У США є 30 000-фунтова (13,5 тонни) бомба, яка може пробити підземні лабораторії Ірану у Фордо.

Якщо ж США доєднаються до конфлікту, то Іран погрожує вдарити по американським базам у регіоні.

Страх перед вбивством та проникненням в ряди Ірану настільки поширений, що Міністерство розвідки оголосило про низку протоколів безпеки, наказуючи чиновникам припинити використовувати мобільні телефони або будь-які електронні пристрої для зв'язку. Воно також наказало всім високопосадовцям уряду та військовим командирам залишатися під землею, за словами двох іранських чиновників.

Міністерство розвідки Ірану просять громадян повідомляти про підозрілих людей та рух транспортних засобів, а також утримуватися від фотографування та відеозйомки нападів на конфіденційні об'єкти. У країні також майже повністю відсутній інтернет, заблоковано міжнародні дзвінки.

Втім, Мохаммад Алі Абтахі, політик-реформатор і колишній віцепрезидент, каже, що напад Ізраїлю згуртував зазвичай розділену країну, в якій постійно конфліктують різні політичні угруповання. Зараз же вони згрупувалися навколо верховного лідера, аби дати відсіч зовнішньому ворогу.

Атаки Ізраїлю спричинили відродження націоналізму серед багатьох іранців, як всередині країни, так і за її межами, зокрема серед багатьох тих, хто критикує уряд. Іранський народ справді згуртувався навколо допомоги внутрішньопереміщеним особам, що тікають з Тегерану.