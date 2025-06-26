Журналісти вказали на дивні деталі у зверненні Алі Хаменеї

26 червня, вперше за довгий час, Хаменеї з'явився на екранах іранського телебачення. У своїй промові він заявив, що Трамп сильно перебільшив наслідки ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Лідер Ірану заявив, що ядерні об'єкти залишаються неушкодженими, передає 24 Канал.

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Хаменеї йде шляхом Насралли

Найвпливовіша особа в Ірані, за повідомленнями, залишила свою звичну резиденцію в центрі Тегерана і нині переховується у захищеному бункері, звідки надсилає відеоповідомлення до державних ЗМІ.

Попри невідоме місцезнаходження, тло у сьогоднішньому зверненні аятоли Алі Хаменей нагадувало його попередній виступ — з прапором Ісламської Республіки Іран і фотографією її засновника Рухолли Хомейні.

Згідно з аналізом BBC Monitoring, Хаменей мав втомлений вигляд у відео та говорив повільно, хоча з цього не можна робити остаточних висновків. У відео були кілька монтажних склейок, але проблема з відлунням звуку, яка була в попередньому записі, вже усунена.

Існують припущення, що він може наслідувати приклад покійного лідера "Хезболли" Хассана Насралли, якого ліквідував Ізраїль, і надалі виступати лише у заздалегідь записаних зверненнях.

Останній раз він з'являвся на державному телебаченні 18 червня – також у записаному заздалегідь зверненні, в якому відкинув заклик президента США Дональда Трампа до "беззастережної капітуляції" Ірану.

Його не бачили на публіці з часу удару Ізраїлю по Ірану 13 червня, після якого також було показане заздалегідь записане відеозвернення. Останні публічні знімки з Хаменеї датуються 11 червня – під час зустрічі з членами іранського парламенту.