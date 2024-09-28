Насралла загинув у віці 64 роки. Головне з біографії лідера "Хезболли" – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Релігійні погляди Насралли

Насралла народився у шиїтській сім'ї в передмісті Бейрута в 1960 році. Він закінчив свою освіту в Тірі, де ненадовго приєднався до руху "Амаль", а потім вступив у шиїтську семінарію в Баальбеку, яка слідувала вченням аятоли Мохаммада Бакіра ас-Садра.

У 1976 році 16-річний Насралла вирушив до Іраку, де його прийняли до семінарії аятоли ас-Садра в Наджафі. Однак за 3 роки він був вимушений завершити навчання і виїхати з країни разом із десятками інших ліванських студентів, оскільки Саддам Хусейн вигнав з країни багатьох шиїтів.

Хасан Насралла був дуже релігійним та вважав, що іслам – "це релігія, створена для суспільства, яке може повстати та побудувати спільноту", тож частину свого життя присвятив священнослужінню.

Командування "Хезболлою"

Повернувшись до Лівану, Насралла навчався і викладав у школі лідера Амаля Аббаса аль-Мусаві. Пізніше його обрали політичним делегатом "Амаль" в районі Бекаа, він став членом центрального політичного офісу.

1982 році Насралла приєднався до "Хезболли", яка сформувалася для боротьби з ізраїльським вторгненням до Лівану. Потім він знову пройшов релігійні навчання в Ірані, після чого повернувся до Лівану й у 1992 році став лідером організації. До слова, його попередника також вбив ізраїльський авіаудар.

Саме під керівництвом Насралли "Хезболла" придбала ракети з більшою дальністю польоту, що дозволило Лівану завдавати ударів по північному Ізраїлю. Після виведення ізраїльських військ з Лівану 2000 році популярність "Хезболли" зросла, а Насралла отримав визнання у Лівані та арабському світі.

Він також відіграв важливу роль в обміні ув'язненими між Ізраїлем та Хезболлою у 2004 році, внаслідок чого Єрусалим звільнив сотні палестинських та ліванських ув'язнених. Також тоді Ізраїль передав Лівану багато людських останків, включаючи останки сина Насралли.

Це ще більше підняло рейтинг командира "Хезболли" в арабському світі. Його без перебільшення називали "національним героєм".

Однак вже за кілька років "Хезболлу" та Насраллу почали сильно критикувати. Зокрема через причетність до вбивства ліванського прем'єр-міністра Рафіка Харірі у 2005 році.

А ще через провокації у бік Ізраїлю, які призводили до нових конфліктів. Зокрема Насралла наказав влаштувати засідку на ізраїльський прикордонний патруль, що призвела до Ліванської війни 2006 року.

На додачу, за його командуванням, "Хезболла" взяла участь у війні в Сирії у 2013 році, що призвело до значних втрат.

Зверніть увагу. Саме під головуванням Насралли "Хезболлу" визнали терористичною організацією повністю або частково у США, ЄС та інших країнах. Ліга арабських держав також визнала Хезболлу терористичною організацією у 2016 році, хоч у 2024 році скасувала своє рішення.

У 2019 році Ліван сколихнули масові протести, викликані сильною фінансово-економічною кризою. Під тиском та критикою місцевих опинився і Хасан Насралла.

Також частина ліванців вважає, що саме "Хезболла" причетна до вибуху в порту Бейрута у 2020 році, що знову ж таки підвищило нелюбов місцевих до організації.

Вишенькою на торті стало те, що після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня Насралла вирішив втрутитися в конфлікт, ініціювавши напади на Ізраїль, що знову призвело до нового конфлікту між Ізраїлем і Ліваном.

27 вересня 2024 року Армія оборони Ізраїлю оголосила, що її військово-повітряні сили завдали удару по головному штабу "Хезболли" в Бейруті з метою вбивства Насралли. Наступного дня в організації підтвердили смерть їхнього лідера.