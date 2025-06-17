Вбито нового начальника Генштабу іранських збройних сил Алі Шадмані, – ЦАХАЛ

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали точкового удару по командному центру в центрі Тегерана, унаслідок чого був ліквідований новопризначений глава Генштабу Ірану Алі Шадмані. Він вважався одним із найближчих соратників верховного лідера Алі Хаменеї.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Збройні сили Ізраїлю.

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Що відомо про ліквідацію Алі Шадмані

Згідно з заявою військових Ізраїлю, їх винищувачі завдали удару по Тегерану за точними розвідувальними даними, отриманими розвідуправлінням.

Завдяки несподіваній можливості вночі ЦАХАЛ завдав удару по укомплектованому командному центру в центрі Тегерана та ліквідував Алі Шадмані,

– йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що Шадмані очолював як Корпус вартових ісламської революції (КВІР), так і іранську армію. На посаді командувача збройних сил він перебував лише кілька днів – його призначили після загибелі попередника Алаа Алі Рашида під час першого удару в межах операції "Висхідний лев".

До цього Шадмані обіймав посаду заступника командувача центру управління в надзвичайних ситуаціях "Хатам аль-Анбія" і керівника оперативного управління у форумі генштабу ЗС Ірану. Цей центр координував проведення бойових операцій та затвердження планів вогневої потужності країни.

"Перебуваючи на різних посадах, він безпосередньо впливав на оперативні плани Ірану, спрямовані проти Держави Ізраїль", – заявили в ЦАХАЛ про ліквідованого вищого військового офіцера.