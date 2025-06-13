Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Наслідки ізраїльської атаки на Іран

Іранські ЗМІ повідомляли про атаку Ізраїля на об'єкти країни. З'явилася інформація щодо кількості ліквідованих іранських посадовців.

За словами двох джерел, загинули щонайменше 20 високопоставлених іранських командувачів,

– заявили у Reuters.

У виданні послалися на два анонімних джерела.

Раніше повідомляли про загибель низки високопосадовців Ірану. Зокрема, була підтверджена ліквідація:

генерала-майора Хоссейна Саламі, який керував усіма підрозділами країни,

генерала-майора Мухаммеда Багрі – начальника Генштабу Збройних сил Ірану,

генерала-майора Голам-Алі Рашида – командувача Центрального командного штабу Хатам Аль-Анбія (Корпус вартових Ісламської революції).

Протягом ночі 13 червня понад 200 винищувачів ВПС атакували понад 100 цілей по всьому Ірану, зокрема місця, де ховалися високопоставлені іранські військові керівники.

Також унаслідок атаки загинули іранські вчені-ядерники. Відомо про 6 жертв. Серед загиблих: вчений-ядерник Ферейдун Аббасі та фізик-теоретик доктор Мохаммеда Мехді Тегеранчі.