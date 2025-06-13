Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Последствия израильской атаки на Иран

Иранские СМИ сообщали об атаке Израиля на объекты страны. Появилась информация о количестве ликвидированных иранских чиновников.

По словам двух источников, погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командующих,

– заявили в Reuters.

В издании сослались на два анонимных источника.

Ранее сообщалось о гибели ряда высокопоставленных чиновников Ирана. В частности, была подтверждена ликвидация:

генерала-майора Хоссейна Салами, который руководил всеми подразделениями страны,

генерала-майора Мухаммеда Багри – начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана,

генерала-майора Голам-Али Рашида – командующего Центрального командного штаба Хатам Аль-Анбия (Корпус стражей Исламской революции).

В течение ночи 13 июня более 200 истребителей ВВС атаковали более 100 целей по всему Ирану, в частности места, где скрывались высокопоставленные иранские военные руководители.

Также в результате атаки погибли иранские учёные-ядерщики. Известно о 6 жертвах. Среди погибших: ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси и физик-теоретик доктор Мохаммеда Мехди Тегеранчи.