Сообщает 24 Канал со ссылкой на Вооруженные силы Израиля.

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Что известно о ликвидации Али Шадмани

Согласно заявлению военных Израиля, их истребители нанесли удар по Тегерану по точным разведывательным данным, полученным разведуправлением.

Благодаря неожиданной возможности ночью ЦАХАЛ нанес удар по укомплектованному командному центру в центре Тегерана и ликвидировал Али Шадмани,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что Шадмани возглавлял как Корпус стражей исламской революции (КСИР), так и иранскую армию. На посту командующего вооруженных сил он находился всего несколько дней – его назначили после гибели предшественника Алаа Али Рашида во время первого удара в рамках операции "Восходящий лев".

До этого Шадмани занимал должность заместителя командующего центра управления в чрезвычайных ситуациях "Хатам аль-Анбия" и руководителя оперативного управления в форуме генштаба ВС Ирана. Этот центр координировал проведение боевых операций и утверждение планов огневой мощи страны.

"Находясь на различных должностях, он непосредственно влиял на оперативные планы Ирана, направленные против Государства Израиль", – заявили в ЦАХАЛ о ликвидированном высшем военном офицере.