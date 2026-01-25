Лідерка німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель різко розкритикувала постачання німецької зброї Києву та виступила проти участі своєї країни у можливій миротворчій місії в Україні.

Відповідну заяву вона зробила під час політичного конгресу у Мюльхаймі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також "Не варвари, а країна з великою культурою": ексканцлер Німеччини закликав співпрацювати з Росією

Як Вайдель звинуватила Україну?

Згідно з оприлюдненою інформацією, лідерка ультраправих розкритикувала чинний уряд канцлера Фрідріха Мерца за військову та фінансову допомогу Україні, заявивши про інвестування понад 70 мільярдів євро Києву.

Водночас Аліса Вайдель висловила обурення стосовно можливої участі солдатів Бундесверу у моніторинговій місії в Україні у разі досягнення миру, а також використанням танків німецького виробництва у війні з Росією.

Як можна так забути історію, в тому числі дозволити німецьким танкам рушити проти Росії,

– заявила вона.

Водночас німецька політикиня пригрозила вимагати повернення фінансової допомоги Києву та компенсацію за пошкодження російського газопроводу "Північний потік", у чому підозрюють Україну, а також його ремонт.

До слова, партія "Альтернатива для Німеччини" є опозиційною партією до нинішньої коаліції ХДС/ХСС і СДПН. Партія AfD посіла друге місце на виборах у Німеччині. Водночас у травні 2025 року Федеральна служба захисту конституції Німеччини визнала "Альтернативу для Німеччини" екстремістською організацією.

Якої політики дотримується Вайдель?